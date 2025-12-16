Chancen auf weisse Weihnachten stehen schlecht

Keystone-SDA

Aller Wahrscheinlichkeit nach wird es laut der Prognose von Meteoschweiz über die Festtage keine grossen Schneemengen geben. Damit kann eine weisse Weihnacht im Schweizer Flachland so gut wie ausgeschlossen werden.

(Keystone-SDA) Dass es auf der Alpennordseite über Weihnachten zu wesentlichem Niederschlag kommt, bleibe unwahrscheinlich, teilte das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie (Meteoschweiz) am Dienstag auf Anfrage von Keystone-SDA mit. Unter 1000 Metern sei über Weihnachten ziemlich sicher kein Schnee zu erwarten.

Dem heutigen Stand zufolge werde es in den Bergen überwiegend sonnig werden. Im Flachland kann laut Meteoschweiz mit Nebel oder Hochnebel gerechnet werden, dazu geht zeitweise eine Bise. Die Höchsttemperaturen werden gemäss aktueller Prognose zwischen 1 und 6 Grad liegen.

Trotzdem könne das Weihnachtswetter heute noch nicht sicher prognostiziert werden, so das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie am Dienstag.