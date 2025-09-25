Chantal Beck leitet ab Dezember die Zentralbahn
Die Zentralbahn (ZB) erhält eine neue Leitung. Chantal Beck wird auf den 1. Dezember 2025 neue Geschäftsführerin. Die 43-Jährige stösst von der SBB-Freizeittochter Railaway AG zu der Schmalspurbahn, welche Luzern mit Engelberg OW und Interlaken BE verbindet.
(Keystone-SDA) Wie die ZB am Donnerstag mitteilte, hat der Verwaltungsrat am Dienstag Beck zur Nachfolgerin von Michael Schürch bestimmt, der das Unternehmen verlässt. Die neue Geschäftsführerin wohnt in Küssnacht SZ, ist diplomierte Tourismusfachfrau und absolvierte verschiedene Zusatzausbildungen.
Beck war gemäss der Mitteilung in den letzten sechs Jahren Geschäftsführerin der Railaway AG. Zuvor war sie Vizedirektorin beim Schweizer Tourismus-Verband. Berufliche Erfahrungen gesammelt habe sie sowohl in der Tourismus- wie auch in der ÖV-Branche, teilte die ZB mit.
Die ZB war 2005 aus der Fusion der Luzern-Stans-Engelberg-Bahn (LSE) und der SBB Brünigbahn hervorgegangen. Sie befördert pro Jahr auf ihrem 103 Kilometer langen Streckennetz rund 14 Millionen Passagiere. Mehrheitsaktionärin ist die SBB.