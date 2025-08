Chappell Roan schüttelt Songs nicht aus dem Ärmel

Keystone-SDA

Die US-Sängerin mit Schweizer Wurzeln Chappell Roan hat vor zwei Jahren ihr Debütalbum veröffentlicht und seitdem ein paar weitere Songs geschrieben. Auf ein neues Album müssen die Fans der 27-Jährigen aber noch einige Zeit warten.

(Keystone-SDA) Nach dem Welterfolg ihres Debütalbums will sich US-Sängerin Chappell Roan («Pink Pony Club») einige Jahre Zeit für ihre nächste Platte lassen. Ein zweites Album existiere noch nicht, sagte die 27-Jährige der Zeitschrift «Vogue». «Es gibt kein Album. Es gibt keine Sammlung von Songs.» Sie sei nicht «der Typ Songwriter, der einfach so etwas aus dem Ärmel schütteln kann».

Roan will sich auch nicht unter Druck setzen, wie sie sagte: «Ich glaube nicht, dass ich gute Musik mache, wenn ich mich zu etwas zwinge.» Sie habe fünf Jahre gebraucht, um ihr erstes Album «The Rise and Fall of a Midwest Princess» zu schreiben, «und es wird wahrscheinlich mindestens fünf Jahre dauern, um das nächste zu schreiben», stellte die Popsängerin klar.

Immerhin tritt Roan am 19. August im Zürcher Hallenstadion auf. Mit bürgerlichem Namen heisst die Sängerin übrigens Kayleigh Rose Amstutz. Dieser Familienname klingt in Schweizer Ohren doch sehr vertraut. So hat sie denn auch Schweizer Wurzeln, die sie beispielsweise mit Jodelelementen in ihrem Song «Guilty Pleasure» anklingen lässt.

Als neuer Star am Pophimmel wurde Roan bei den Grammys 2025 im Februar mit dem wichtigen Musikpreis ausgezeichnet. Sie hatte nach Erscheinen ihres Debütalbums vor zwei Jahren einzelne weitere Singles veröffentlicht, darunter «Good Luck, Babe!» und «The Giver». Das 2023 veröffentlichte Album «The Rise and Fall of a Midwest Princess» enthielt Hits wie «Hot to Go!», und «Pink Pony Club». Es verschaffte der Sängerin und Songschreiberin ihren internationalen Durchbruch.