China steigert Exporte weiter

Keystone-SDA

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China hat im Juli die Exporte weiter gesteigert: Die zweitgrösste Volkswirtschaft der Welt erhöhte die Warenausfuhren um 23,9 Prozent. Das ist etwas mehr, als Ökonomen erwartet hatten.

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(Keystone-SDA) Besonders florierten die Exporte in die ostasiatischen Asean-Staaten, die um 38,4 Prozent stiegen, wie aus Daten der chinesischen Zollbehörde vom Freitag hervorgeht. Dagegen blieben die Exporte in die USA unterdurchschnittlich mit einem Plus von 17 Prozent. Das gleiche gilt für die Ausfuhren nach Afrika, die um 18,2 Prozent zulegten.

Derweil wird das Ungleichgewicht im Handel zwischen China und Deutschland immer grösser: China exportierte im Juli Waren im Wert von 12,3 Milliarden US-Dollar nach Deutschland. Das waren 17,4 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

In die andere Richtung entwickelte sich der Handel deutlich schwächer: Chinas Importe aus Deutschland sanken um 2,7 Prozent auf 7,9 Milliarden Dollar.

Importe wachsen stärker als Exporte

Insgesamt kletterten Chinas Einfuhren aber stärker als die Exporte. So stiegen die chinesischen Importe im Juli um 27,5 Prozent. Die Einfuhren aus den Asean-Staaten stiegen um 36 Prozent, aus Russland um 26,8 Prozent, aus Afrika um 25 Prozent und aus den USA um 15,3 Prozent.

Ein wichtiger Treiber der chinesischen Ausfuhren sind Technikprodukte. In den ersten sieben Monaten stieg der Wert der Hochtechnologieexporte nach Zoll-Angaben um 40,7 Prozent. Die Ausfuhren von Chips verdoppelten sich wertmässig nahezu. Auch die Autoexporte legten um mehr als 50 Prozent zu.