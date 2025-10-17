Christina Hänni hatte «kleine OP» und meldet sich aus Spital

Keystone-SDA

Christina Hänni hat sich auf Instagram aus dem Spital bei ihren Followerinnen und Followern gemeldet. "Danke an alle, die heute an mich gedacht haben", schrieb die Tänzerin.

(Keystone-SDA) Sie habe eine „ganz kleine ambulante OP mit Narkose“ gehabt, „die super gelaufen ist“, so Hänni weiter. „Mir geht’s tipptopp. Ich bin also erstmal in der Erholung.“ Um welchen Eingriff es sich handelte, präzisierte die Frau des Berner Sängers Luca Hänni nicht.

Dafür sprach das Paar im gemeinsamen Podcast „Don’t worry be Hänni“ über die Entwicklung ihrer kleinen Tochter. „Ich habe das Gefühl, wir kommen so in die nächste Phase“, sagte Christina Hänni. Die Kleinen sei nun „voll raus aus dem Babyalter“ und im Kleinkindalter angekommen, entwickle eine eigene Meinung und zeige Charakter. „Es macht mega Spass, wird aber auf der anderen Seite auch anstrengender“, so die 35-Jährige.

Sie gab offen zu: „Ich bin nicht so die Baby-Mama, ich bin Kleinkind-Mama. Ab jetzt beginnt das Game.“ Ehemann Luca, der erst kürzlich seinen 31. Geburtstag feierte, pflichtete ihr bei: „Jetzt passiert ein bisschen mehr und es kommt mehr zurück.“

Luca und Christina Hänni sind im Juni 2024 Eltern geworden. Sie verkündeten die Geburt ihrer Tochter am 16. Juni 2024 auf Instagram.