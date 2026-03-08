Christina Hänni hatte einen E-Bike-Unfall – Tochter war im Anhänger

Keystone-SDA

"Es ging mir in den letzten Tagen gar nicht mal so gut", sagte Christina Hänni in ihrer Instagram-Story. Grund: Die Tänzerin sei mit dem E-Bike gestürzt.

(Keystone-SDA) «Es wurde doch sehr dick und blau», erzählte Hänni und hielt dabei ihre eingebundene Hand in die Kamera. Sie sei noch zum Arzt gegangen, um abzuklären, ob etwas gebrochen sei. Das sei jedoch nicht der Fall, vielmehr handle es sich lediglich um eine Einblutung im Muskel, die aber doch «wahnsinnig wehgetan» habe.

Auch die andere Hand und den Ellenbogen habe sich die Tänzerin bei dem Sturz aufgeschürft. Im Anhänger habe sie ihre kleine Tochter dabeigehabt, der jedoch zum Glück nichts passiert sei. Hänni sei nach dem Sturz auch direkt wieder aufgestiegen und weitergefahren. «Ich bin hart im Nehmen», sagte Hänni, die sich unter anderem schon dreimal den Fuss gebrochen hat – davon zweimal bei «Let’s Dance».