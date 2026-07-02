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Christoph Merian Stiftung baut das Cartoonmuseum Basel aus

Keystone-SDA

Die Christoph Merian Stiftung (CMS) baut das Cartoonmuseum Basel aus. Dafür mietet sie eine zusätzliche Räumlichkeit an und stockt das Personal leicht auf. Damit soll das immer besser besuchte Museum mehr Platz bekommen, wie die CMS am Donnerstag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Das Museum, eine Institution der CMS, eröffnet Anfang 2027 eine neue Dependance an der St. Alban- Vorstadt 15, also gleich schräg vis-à-vis vom Museum an der Hausnummer 28. Die neue Fläche umfasst rund 300 Quadratmeter. Der Ableger soll Angebote für Schulklassen, Workshops und die Betreuung von Gruppen bis zu 25 Personen schaffen.

Mit mehr Fläche könne die schweizweit einzigartige Sammlung mit über 12’000 Originalen intensiver genutzt werden, heisst es im Communiqué der CMS. Die Dependance schaffe zusätzliche Präsentationsmöglichkeiten. Die Gesamtkosten für die Umbauarbeiten am neuen Standort belaufen sich auf 500’000 Franken. Die CMS erhöht das Betriebsbudget um jährlich 300’000 Franken.

Museum stösst an Kapazitätsgrenzen

Seit dem Bezug des Standorts an der St. Alban-Vorstadt 28 im Jahr 1996 blieb die Infrastruktur des Cartoonmuseums weitgehend unverändert. Gleichzeitig ist die Zahl der Museumseintritte in den letzten 30 Jahren von rund 7000 auf 35’000 pro Jahr gestiegen.

Auch die Vermittlungsangebote sind gefragter als früher. Letztes Jahr besuchten 134 Schulklassen mit 1745 Kindern und Jugendlichen das Museum. Diese Entwicklung habe das Cartoonmuseum sowohl organisatorisch und räumlich an seine Kapazitätsgrenzen geführt, heisst es weiter.

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