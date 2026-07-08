Churer Bars dürfen WM-Viertelfinal in Innenräumen zeigen

Keystone-SDA

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Die Schweiz hat sich am Dienstagabend an der Fussball-Weltmeisterschaft für den Viertelfinal qualifiziert. Anpfiff ist am Sonntag um 3 Uhr morgens. Churer Bars und Gastronomiebetriebe dürfen das Spiel unter bestimmten Voraussetzungen zeigen.

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(Keystone-SDA) Nach dem historischen Sieg am Dienstagabend gegen Kolumbien kann die Schweizer Fussball-WM-Party weitergehen. Am Sonntag trifft die Schweiz um 3 Uhr morgens auf den amtierenden Weltmeister Argentinien.

Die Bündner Kantonshauptstadt Chur hat gemäss Kommunikationsleiter Andreas Müller aus diesem Anlass am Mittwochnachmittag alle Gastwirtschaften über die Sonderregeln für den anstehenden Viertelfinal informiert.

Betriebe in der Ausgangsmeile Welschdörfli, die normalerweise um 3 Uhr schliessen müssen, dürfen das Spiel bis zum Spielende im Innenbereich zeigen. Gastwirtschaften, die vom Angebot Gebrauch machen wollen, müssen sich bis am Freitag um 16 Uhr bei der Stadt melden.

Verlängerung der Polizeistunde notwendig

Alle anderen Betriebe, die normalerweise vor 3 Uhr schliessen, dürfen das Spiel ebenfalls zeigen, sie müssen aber eine Einzelbewilligung für die Verlängerung der Polizeistunde beantragen. Pro Jahr und Betrieb sind gemäss Stadtpolizei Chur 15 Verlängerungen möglich.

Die Aussenbereiche müssen überall zu den definierten WM-Sonderzeiten geschlossen werden. Bedeutet: Spiele mit Start bis 22 Uhr dürfen draussen gezeigt werden, alle die später beginnen, dürfen zu den normalen bewilligten Zeiten und im Fall der Churer Altstadt nur bis Mitternacht gezeigt werden. Das betrifft am Samstag die Partie zwischen Norwegen und England, die um 23 Uhr startet.