Cockpitpersonal der Lufthansa streikt am Montag und Dienstag

Keystone-SDA

Die Pilotinnen und Piloten der deutschen Lufthansa-Gruppe sind an diesem Montag und Dienstag zu Streiks aufgerufen. Der Ausstand ist von Montag 00.01 Uhr bis Dienstag 23.59 Uhr vorgesehen.

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(Keystone-SDA) Zum Streik aufgerufen sind die Mitglieder der Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC), wie diese am Samstag mitteilte. Er betrifft die Deutsche Lufthansa AG, die Lufthansa Cargo AG, die Lufthansa Cityline GmbH sowie die Eurowings GmbH.

«Die Vereinigung Cockpit sieht sich zu diesem Schritt gezwungen, nachdem die Arbeitgeberseite in mehreren Tarifkonflikten keinen erkennbaren Willen zu einer Lösung zeigt», sagte VC-Präsident Andreas Pinheiro. «Trotz eines bewussten Verzichts auf Streikmassnahmen über die Osterfeiertage blieben ernstzunehmende Angebote aus. In dieser Zeit gab es weder eine Reaktion noch erkennbare Gesprächsbereitschaft seitens der Arbeitgeber.»

Nach VC-Angaben liegt weder bei Lufthansa und Lufthansa Cargo ein Angebot zur betrieblichen Altersversorgung vor, noch gibt es bei Lufthansa Cityline ein tragfähiges Angebot für einen neuen Vergütungstarifvertrag. Bei Eurowings sei das vorgelegte Angebot zur betrieblichen Altersversorgung inakzeptabel und bewege sich «auf einem derart niedrigen Niveau, dass es diesen Namen kaum verdient».

Die Lufthansa reagierte mit Unverständnis auf den Streikaufruf. «Die heutige Streikankündigung der Spartengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) stellt eine völlig neue Stufe der Eskalation dar», sagte ein Unternehmenssprecher. Ihre Kernforderung nach Verdopplung einer ohnehin schon überdurchschnittlichen und exzellenten betrieblichen Altersvorsorge sei absurd und unerfüllbar.