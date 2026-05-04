Crew eines iranischen Frachters in Pakistan eingetroffen

Keystone-SDA

Die Crew eines von US-Streitkräften festgesetzten iranischen Containerschiffs ist in Pakistan angekommen. Die 22 Crewmitglieder seien am Sonntagabend nach Pakistan geflogen worden, hiess es in einer Stellungnahme des pakistanischen Aussenministeriums.

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(Keystone-SDA) Sie sollen heute iranischen Behörden übergeben werden. Zuvor hatte der US-Fernsehsender ABC über die Rückführung berichtet.

Die «Touska» war vor gut zwei Wochen von US-Streitkräften im Rahmen der Seeblockade festgesetzt worden. Irans Militär hatte den USA nach dem Angriff «bewaffnete Seepiraterie» vorgeworfen.

In der Zwischenzeit sei die Crew auf dem Frachter festgehalten worden, hiess es in der pakistanischen Mitteilung weiter. Das Schiff selbst werde nach nötigen Reparaturen in pakistanische Hoheitsgewässer überführt, um es den ursprünglichen Eigentümern zurückzugeben. Pakistan begrüsse die Übergabe als vertrauensbildende Massnahme zwischen den Kriegsparteien.

Das südasiatische Land hatte sich in den vergangenen Monaten als Vermittler zwischen den USA und dem Iran hervorgetan. Verhandler hatten sich zu ersten Gesprächen in Islamabad getroffen. Diese blieben ohne klares Ergebnis.