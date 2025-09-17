The Swiss voice in the world since 1935
CSS ernennt Mirjam Bamberger zur neuen CEO

Der Verwaltungsrat der CSS hat Mirjam Bamberger zur neuen CEO gewählt. Sie übernimmt die Führung Anfang Februar 2026 und folgt auf Philomena Colatrella, die Mitte Juni nach neun Jahren ihren Rücktritt als CEO bekannt gab.

(Keystone-SDA) Bamberger bringe breite Erfahrung in der Assekuranzbranche mit, teilte CSS am Mittwoch mit. Sie leitete unter anderem die Axa Luxembourg, verantwortete fondsgebundene Vorsorgelösungen bei Axa Wealth Europe und war Mitglied der Konzernleitung European Markets & Health. Die 51-jährige besitzt die schweizerische und deutsche Staatsbürgerschaft und verfügt über einen Executive MBA des IMD in Lausanne sowie einen Master der Universität Köln.

