Dachstock eines Reiheneinfamilienhauses in Bassersdorf brennt

Keystone-SDA

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Im Dachstock eines Reiheneinfamilienhauses in Bassersdorf ist am Donnerstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Rettungskräfte evakuierten zwei Personen. Der Polizei sind bislang keine Verletzten bekannt.

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(Keystone-SDA) Die Feuerwehr sei mit den Löscharbeiten beschäftigt, sagte ein Sprecher der Zürcher Kantonspolizei auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Der Brand führte zu starker Rauchentwicklung, wie die Warn-App Alertswiss mitteilte. Rund um das betroffene Gebiet kam es zu starken Verkehrsbehinderungen.