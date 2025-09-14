Dachstock von Bauernhaus in Fahrni bei Thun BE abgebrannt
Bei einem Brand ist am Samstagnachmittag ein Bauernhaus in Fahrni bei Thun BE erheblich beschädigt worden. Das Gebäude ist derzeit unbewohnbar. Verletzt wurde niemand, wie Kantonspolizei Bern am Sonntag mitteilte.
(Keystone-SDA) Der Brand sei um 13.00 Uhr gemeldet worden. Feuerwehr habe das Feuer unter Kontrolle bringen und anschliessend vollständig löschen können. Sie habe jedoch nicht verhindern können, dass der Dachstock und die oberen Stockwerke des Bauernhauses komplett ausbrannten.
Zur Sicherheit wurde eine Brandwache eingerichtet. Ermittlungen zur Brandursache und zur Schadenshöhe sind im Gang.