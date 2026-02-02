Dalai Lama gewinnt seinen ersten Grammy

Keystone-SDA

Der Dalai Lama hat seinen ersten Grammy gewonnen - für seine Erzählstimme. Er setzte sich mit dem Hörbuch "Meditations: The Reflections of His Holiness the Dalai Lama" durch.

(Keystone-SDA) Der Dalai Lama selbst war nicht anwesend, um die Auszeichnung in Los Angeles entgegenzunehmen. Stellvertretend tat dies Songwriter und Komponist Rufus Wainwright.

«Die Erzählung des tibetischen spirituellen Führers fesselte die Abstimmenden mit ihrer tiefen Weisheit und ihrer sanften Vortragsweise und bot den Zuhörern eine tief meditative Erfahrung, die über das typische Hörbuchformat hinausgeht», hiess es auf der Homepage der Grammys. Rund 13.000 Mitglieder der Recording Academy entscheiden über die Preisträger.

Die Kategorie, in der der Dalai Lama gewann, war «Beste Aufnahme für Hörbuch, Erzählung und Storytelling». Er setzte sich unter anderem gegen Ketanji Brown Jackson durch, die Richterin am Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten ist. «Zum ersten Mal kann man sich bei einer Grammy-Niederlage an den Obersten Gerichtshof wenden», scherzte Moderator Trevor Noah während der Verleihung.

China kritisiert Verleihung

Wenig erfreut zeigte sich China. Aussenamtssprecher Lin Jian sagte in Peking, der Dalai Lama sei ein politischer Exilant, der unter dem Deckmantel der Religion «antichinesische, separatistische Aktivitäten» betreibe. China lehne es entschieden ab, Kunstpreise als Werkzeug für politische Manipulation gegen China zu nutzen, sagte Lin.

China zählt Tibet zum chinesischen Staatsgebiet. Es kontrolliert die Region seit die chinesische Volksbefreiungsarmee in den 1950er Jahren in das bis dahin von den Tibetern selbst als unabhängig erklärte Tibet einmarschiert war. Den Dalai Lama sieht Peking als Separatisten, auch weil das Glaubensoberhaupt des tibetischen Buddhismus als Sinnbild des Widerstands gilt. Nach einem brutal niedergeschlagenen Aufstand 1959 floh der Dalai Lama ins Exil und lebt bis heute als staatenloser Tibeter in Indien.