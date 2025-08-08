The Swiss voice in the world since 1935
Das alpine Solarkraftwerk Madrisa Solar in Klosters GR wächst

Keystone-SDA

Die Arbeiten an der alpinen Solargrossanlage von Repower, EKZ und der Gemeinde Klosters GR schreiten zügig voran. Zwei Monate nach Baubeginn sind bereits 300 Photovoltaikmodule auf 2000 Metern Höhe installiert. Insgesamt werden 3170 Module aufgestellt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Solarmodule der Madrisa Solaranlage sollen jährlich 17 Gigawattstunden Strom liefern. 40 Prozent davon werden von Oktober bis März produziert. Die Energie wird vom Elektrizitätswerk des Kantons Zürich (EKZ) sowie von den Seilbahnen Klosters-Madrisa für den Betrieb ihrer Skilifte genutzt.

Die Gesamtinvestition beträgt 70 Millionen Schweizer Franken. Die vollständige Inbetriebnahme ist für Ende 2027 geplant.

Zwei weitere grosse alpine Solaranlagen entstehen im Rahmen des Solarexpresses des Bundes derzeit in Graubünden: NalpSolar von Axpo und SedrunSolar von Energia Alpina. Beide liegen in der Gemeinde Tujetsch in der Surselva.

