The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Das Bistum St. Gallen hat einen neuen Dompfarrer

Keystone-SDA

Im Bistum St. Gallen ist mit Mathai Ottappally ein neuer Dompfarrer gewählt worden. Er folgt auf Beat Grögli, dem neuen St. Galler Bischof. Neuer Domdekan ist Felix Büchi.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Mathai Ottappally sei seit vier Jahren Pfarrer in der Seelsorgeeinheit Alttoggenburg, heisst es in der Mitteilung des Bistums vom Donnerstag. Sein neues Amt tritt er im März 2026 an. Als neuer Dompfarrer wird er auch Mitglied der Bistumsleitung. Ottappally war bereits Mitglied des Domkapitels.

Mit dem Weggang von Guido Scherrer als Domdekan musste auch diese Aufgabe neu besetzt werden. Aus einem Vorschlag des Bischofs mit drei Namen wählte der Katholische Administrationsrat Felix Büchi zum Domdekan.

Seit Beat Grögli neuer Bischof ist, kam es zu verschiedenen Neubesetzungen in der Bistumsleitung. So wurden die Leitung des Pastoralamtes, das Generalvikariat wie auch die Leitung des Personalamtes neu besetzt.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
13 Likes
14 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
30 Likes
57 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Aylin Elçi

Wie werden psychische Krankheiten in Ihrem Land behandelt?

In der Schweiz werden immer mehr Menschen mit Elektrotherapien oder Psychotherapien mit Psychedelika behandelt. Kennen Sie ähnliche Ansätze?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
12 Likes
18 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft