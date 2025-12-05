Das Jahr 2025 aus der Sicht der Zeitungskarikaturisten in Morges

Keystone-SDA

Das Museum Maison du Dessin de Presse in Morges (VD) zeigt eine Auswahl von Zeitungskarikaturen des Jahres 2025. Die Ausstellung umfasst unter dem Leitmotiv "Zusammenbruch" fast 180 Werke von 37 Künstlern aus der ganzen Schweiz.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Mit Zusammenbruch kann der Bergsturz in Blatten (VS) gemeint sein, die von Krieg zerstörten Städte oder der Niedergang der Demokratie nach der Rückkehr von Donald Trump ins Weisse Haus. Um dies zu veranschaulichen, präsentiert sich die Ausstellung in Form einer szenografischen Trümmerlandschaft, in der die Zeichnungen chronologisch angeordnet sind.

Die Werke der Zeichnerinnen und Zeichner lassen die Höhepunkte des Zeitgeschehens Revue passieren, wie beispielsweise den zehnten Jahrestag der Anschläge auf Charlie Hebdo oder die Wahl von Zohran Mamdani zum Bürgermeister von New York. Natürlich geht es viel um den amerikanischen Präsidenten Donald Trump, seine Zölle, seine Welteroberungspläne und den Friedensnobelpreis.

Des Weiteren finden sich die Fussball-Europameisterschaft der Frauen, die Gewalt in den Städten, die Hungersnot im Gazastreifen, der Krieg in der Ukraine, der Tod von Papst Franziskus oder die Inhaftierung von Nicolas Sarkozy unter dem geschärften Blick der Karikaturistinnen und Karikaturisten wieder.

Die Ausstellung dauert bis 8. Februar 2026 und wird von einem Katalog begleitet. Dieser umfasst 93 Zeichnungen, die aus den ausgestellten Werken ausgewählt wurden.