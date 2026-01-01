Das Neujahrsbaby 2026 heisst Malea

Keystone-SDA

Das erste Baby in diesem Jahr ist in Basel zur Welt gekommen. Um 00.28 Uhr erblickte Malea das Licht der Welt, wie das Universitätsspital Basel am Neujahrstag mitteilte.

(Keystone-SDA) Malea war damit noch schneller als der kleine Emil, der um 01.32 Uhr in Zollikerberg ZH zur Welt kam. Kurz nach ihm kam um 2.35 Uhr in der Hirslandenklinik in Aarau ein Junge mit dem Namen Vincent Irshad zur Welt.

Er wurde gefolgt von Alma um 2.40 Uhr in Nidwalden und Aurora um 2.43 Uhr im Kantonsspital Aarau, wie den Mitteilungen der Spitäler zu entnehmen war.