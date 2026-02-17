Das Trinkwasser in Stettfurt TG ist mit Fäkalbakterien verunreinigt

Keystone-SDA

Die Wasserversorgung in Stettfurt TG hat am Dienstag eine Verschmutzung des Trinkwassers mit Fäkalbakterien festgestellt. Die Gemeinde verteilt Trinkwasserflaschen an die Bevölkerung. Mehrere Einwohnerinnen und Einwohner leiden an Magen-Darm-Beschwerden, Erbrechen und Übelkeit.

(Keystone-SDA) Das Wasser sei mit Kolibakterien verunreinigt, erklärte Gemeindepräsident Markus Bürgi (FDP) am Dienstag gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Die Ursache der Verschmutzung sei derzeit unklar. Betroffen ist das gesamte Gemeindegebiet mit rund 1280 Einwohnerinnen und Einwohnern.

Auf einem Flugblatt der Gemeinde heisst es: «Das Trinkwasser ist mikrobiologisch verunreinigt und darf bis auf Widerruf nicht mehr bezogen werden.»

Die Verantwortlichen arbeiten daran, die Ursache zu klären und das Leitungsnetz zu spülen, erklärte der Gemeindepräsident weiter. Es könne jedoch mehrere Tage dauern, bis die Trinkwasserversorgung wiederhergestellt sei.

Einwohner meldeten eine Trübung des Wassers

Das Leitungswasser kann gemäss Flugblatt weiterhin fürs Duschen, die Toilettenspülung oder die Waschmaschine genutzt werden. Die Geschirrspülmaschine soll auf mindestens 80 Grad Celsius eingestellt werden.

Die Behörden bemerkten die Verunreinigung, nachdem Meldungen über eine Trübung des Wassers eingegangen waren. Das kantonale Laboratorium Thurgau untersucht die Proben.