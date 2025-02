Das wünscht Antonio Banderas seiner Tochter für die Ehe

Keystone-SDA

Hollywoodstar Antonio Banderas ist zwar zweimal geschieden, aber er findet es grossartig, dass seine Tochter Stella nun heiraten möchte. "Das Einzige, was ich will, wenn meine Tochter eine Beziehung und jetzt eine Ehe eingeht, ist, dass sie geliebt wird", sagte der 64-Jährige dem US-Magazin "People". "Alles andere ist mir egal." Die 28-jährige Stella ist seine gemeinsame Tochter mit Ex-Ehefrau Melanie Griffith.

(Keystone-SDA) Stellas Partner liebe seine Tochter «und ich liebe den Mann, den sie heiraten möchte», sagte Banderas weiter. «Also bin ich sehr, sehr glücklich für die beiden.» Seine frühere Ehefrau und Hollywood-Kollegin Griffith hatte im vergangenen August auf Instagram Stellas Verlobung bekanntgegeben.

Banderas ist für Filme wie «Labyrinth der Leidenschaften» und «Die Maske des Zorro» bekannt. Seit Ende Januar ist er mit gleich zwei Filmen, in sehr gegensätzlichen Genres, in den Kinos zu sehen: Im Kinderfilm «Paddington in Peru» spielt er an der Seite der Kinderbuchfigur mit, daneben ist er neben Nicole Kidman in dem Erotik-Thriller «Babygirl» zu sehen.