Das Zentrum Gersag erhält eine interimistische Führung

Keystone-SDA

Nach dem Abgang der bisherigen Betreiber, wird das Kultur- und Kongresszentrum Gersag in Emmenbrücke von einem Duo provisorisch geleitet. Es handelt sich um den Gastronomen Roger Jenni und den Veranstalter Thomas Dürger, wie die Gemeinde Emmen am Montag mitteilte.

(Keystone-SDA) Zum Zentrum Gersag gehören die Bühne «Le Théâtre» und das Restaurant «Prélude». Die bisherigen Betreiber hatten ihre Verträge auf Ende 2025 auslaufen lassen. Grund dafür waren finanzielle Probleme, die sich aus den Musical-Produktionen ergeben hatten.

Die Gemeinde Emmen suchte deswegen auf Ende 2026 einen neuen Pächter, doch blieb eine Ausschreibung ergebnislos. Sie entschied deswegen, das Zentrum vorübergehend selbst zu betreiben, um die geplanten Vorstellungen zu gewährleisten.

Roger Jenni, der nun die Gastronomie im Zentrum Gersag leitet, habe eine langjährige Erfahrung in der Branche, teilte die Gemeinde Emmen mit. So wirte er seit 2015 in der «Stadtalp» in der Emmenweid. Thomas Dürger, Geschäftsführer des Veranstaltungsdienstleister Soundhouse, werde dafür sorgen, dass das «Le Théâtre» weiterhin auf höchstem Niveau arbeite.

Die Gemeinde Emmen möchte für die Leitung des Zentrums Gersag weiterhin auf den 1. Juli 2026 eine definitive Lösung finden. Bis dahin soll ein neues Betriebskonzept vorliegen.