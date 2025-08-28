The Swiss voice in the world since 1935
Denzel Washington: Ich schaue keine Filme

Keystone-SDA

Denzel Washington ist kein Film-Enthusiast. "Ich schaue keine Filme", sagte der zweifache Oscar-Preisträger im Gespräch mit Rapper Asap Rocky und Regisseur Spike Lee für "GQ". "Ich bin nur ehrlich. Ich schaue keine Filme, ich gehe nicht ins Kino", so der 70-Jährige ("Training Day", "American Gangster").

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Ob es daran liege, dass er selbst bei so vielen Filmen mitgespielt habe? «Wahrscheinlich. Ich habe genug von Filmen.» Auf die Frage, wie viele er gedreht habe, antwortete der Schauspieler: «Zu viele. Ich glaube 50.» Auch seine eigenen Filme schaue er sich nach der Premiere meistens nicht noch einmal an. «Ich interessiere mich nicht für die Vergangenheit.»

Der Hollywoodstar spielt in dem neuen Spike Lee-Film «Highest 2 Lowest» die Hauptrolle eines Musikmoguls, Asap Rocky verkörpert einen Sänger. Der Thriller feierte im Mai in Cannes seine Premiere und ist ab dem 5. September beim Streamingdienst Apple TV+ zu sehen.

