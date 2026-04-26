Der First Friday belebt die Bieler Altstadt seit zehn Jahren

Keystone-SDA

Vor zehn Jahren hat ein Surfer den "First Friday" aus den Ferien mit nach Biel gebracht: Im Mai 2016 lud der gleichnamige Verein erstmals auf die Gassen der Altstadt. Seither hält sich das monatliche Format erfolgreich.

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(Keystone-SDA) «Das wird einige Monate gutgehen», dachten Reto Bloesch und Patrick Weiss damals. Dass der sogenannte First Friday in der Bieler Altstadt im Mai sein zehnjähriges Bestehen feiert, können die beiden Mitbegründer und Organisatoren fast nicht glauben, wie ihrem Communiqué zum Jubiläum zu entnehmen ist.

Ihr Konzept bezweckt, dass immer am ersten Freitagabend des Monats Boutiquen und Läden in der Bieler Altstadt bis abends um 22 Uhr geöffnet bleiben. Gleichzeitig sorgen Theater, Galerien, Restaurants, Bars und Klubs für Unterhaltung: ein monatlich wiederkehrendes Stadtfest.

Die Jubiläumsausgabe vom 1. Mai soll ganz im Zeichen der Ursprungsidee stehen: «Ohne grosse Inszenierung», dafür mit einem vielfältigen Programm aus «Kunst, Musik, Performance, kulinarischen Entdeckungen und zahlreichen Überraschungen».

Von Honolulu nach Biel

Für die Freunde Bloesch und Weiss sei das Projekt bisher eine «einzigartige Reise» gewesen. Eine Reise war es denn auch, mit der die First-Friday-Tradition vor einem Jahrzehnt ihren Anfang genommen hatte: Die Idee brachte Bloesch aus den Ferien in Hawaii mit.

«Was dort nach dem Besuch des ‚First Friday Honolulu‘ als Inspiration begann, hat sich in Biel zu einer festen Institution entwickelt.» Bloesch zufolge hat der First Friday massgeblich dazu beigetragen, die Bieler Altstadt aufzuwerten. Ausserdem gelte das Konzept heute als gutes Beispiel für die nachhaltige Entwicklung von Innenstädten.

… und von Biel nach Bern?

Tatsächlich hat das Bieler Modell vergleichbare Projekte inspiriert. In Schaffhausen etwa gibt es den First Friday seit zwei Jahren. Und auch im Berner Stadtrat fand die Idee Anklang. In Form eines Postulats forderte er die Regierung im Jahr 2022 auf, das Konzept und den damit verbundenen Abendverkauf zu prüfen.

Letzteres scheiterte jedoch am mangelnden Interesse des Gewerbes. Dieses strebte damals vielmehr an, die Ladenöffnungszeiten am Samstag zu verlängern. Mit dem Start des entsprechenden – inzwischen beendeten – Pilotprojekts per Ende 2023 stellte der Gemeinderat den Anlauf wieder ein.