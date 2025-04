Der kleinen Zoë Më hatten es die Seeanemonen im Basler Zoo angetan

Keystone-SDA

Die Schweizer ESC-Kandidatin Zoë Më liebte als Kind die Seeanemonen im Basler Zolli. Auch sonst hat die Freiburgerin bis heute starke Verbindungen zu ihrer Geburtsstadt.

(Keystone-SDA) Sie habe zwar nur die ersten zweieinhalb Jahre ihres Lebens in Binningen BL gelebt, sagte die 24-Jährige am Freitag im Interview mit den Zeitungen von CH Media: «Aber ich bin immer wieder in der Region Basel, um meine Grosseltern zu besuchen. Das Baselbiet kenne ich gut.»

In der Stadt Basel kenne sie vor allem die touristischen Orte, die sie schon in ihrer Kindheit besucht habe, so Më: «Als kleines Kind war ich oft im Zolli und kenne dort jedes Gehege.»

Ihr Lieblingstier seien dabei die Seeanemonen gewesen, zu denen sie nach Erzählungen ihrer Mutter immer gewollt habe, erklärte die Musikerin: «Das war auch eines meiner Lieblingswörter als Kind.»