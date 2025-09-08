The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Der Militärflugplatz für die F-35A in Payerne VD entwickelt sich

Keystone-SDA

Die ersten konkreten Arbeiten auf dem für die F-35A-Jets vorgesehenen Militärflugplatz in Payerne VD werden voraussichtlich noch dieses Jahr beginnen. Das teilte das Bundesamt für Rüstung (Armasuisse) am Montag mit.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Im Rahmen einer Vereinbarung zwischen dem Eidgenössischen Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) und der Region Broye beteiligt sich Armasuisse am Aufbau eines Forschungs- und Innovationsstandorts in Payerne. Die ersten konkreten Arbeiten, die noch dieses Jahr aufgenommen werden, betreffen diesen Bereich.

Zunächst finden diese in Coworking-Räumlichkeiten auf dem Gelände von Swiss Aeropole statt, bevor ab Sommer 2026 eigene Büros bezogen werden sollen. Dort sollen künftig Projekte zu Drohnen, Raumfahrt, Cybersicherheit und Energie vorangetrieben werden. Durch den Ausbau der Basis sollen rund 40 neue Arbeitsplätze entstehen.

Diese Ankündigung erfolgt, während weiterhin Unsicherheit über den Preis der amerikanischen Flugzeuge besteht. So wurde diesen Sommer bekannt, dass die USA nicht bereit sind, einen Fixpreis von rund sechs Milliarden Franken für die Flugzeuge zu akzeptieren. Damit entstehen Mehrkosten von 0,65 bis 1,3 Milliarden Franken.

Am Samstag hatte ein Armasuisse-Sprecher aber auf Anfrage mitgeteilt, dass die Auslieferung der Schweizer F-35-Jets laut aktueller Planung des US-Programmbüros und von Hersteller Lockheed Martin nach wie vor ab Mitte 2027 geplant ist. Zuvor wies ein Kontrollbericht auf mögliche Verzögerungen hin.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
34 Likes
66 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
16 Likes
20 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
13 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft