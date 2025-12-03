Der Samichlaus ist in der Deutschschweiz sehr beliebt

Keystone-SDA

Der Samichlaus ist in der Deutschschweiz ein fester Bestandteil der Adventszeit. 86 Prozent haben gemäss einer Umfrage die Tradition schon einmal gefeiert. Meistens gehört eine persönliche Begegnung dazu - und ins Samichlaus-Säckli Mandarinen, Nüsse und Schokolade.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Wenn der Samichlaus gefeiert wird, dann meistens zu Hause (38 Prozent) oder auswärts, zum Beispiel im Wald (40 Prozent), wie die Umfrage des Marktforschungsinstituts YouGov ergab. Eine Feier ohne Samichlaus-Beteiligung gab es nur bei 17 Prozent.

Kommt der Samichlaus vorbei, erhalten die Kinder in 9 von 10 Fällen ein Säckchen. Und auch dessen Inhalt folgt seit 70 Jahren einer ganz klaren Tradition: Hinein gehören nach Ansicht einer grossen Mehrheit Mandarinen, Nüsse und Schokolade. Ebenfalls sehr beliebt sind Lebkuchen und Tirggel, ein vor allem im Kanton Zürich beliebtes Honiggebäck.

Doch gemäss der Umfrage haben sich in den letzten Jahren auch moderne Süssigkeiten eingeschlichen: Knapp die Hälfte packt neuerdings noch Guetzli ins Samichlaus-Säckli, ein Fünftel auch Kaugummis und Bonbons.

Viele Schweizerinnen und Schweizer haben ausserdem Erfahrung bei der Personifizierung des Samichlaus: 18 Prozent der Befragten haben bereits einmal Samichlaus gespielt, bei den Männern sind es sogar 28 Prozent, bei den Frauen 8 Prozent.

In der Westschweiz ist die Tradition insgesamt weniger verbreitet: 62 Prozent gaben hier an, das Ereignis bereits gefeiert zu haben. Für die Umfrage wurden zwischen dem 19 und dem 25. November 1037 Personen in der Schweiz befragt und die Ergebnisse gewichtet.