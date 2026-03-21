Der Wald ist auch nach 150 Jahren Naturschutz bedroht

Keystone-SDA

Das 1876 in Kraft getretene Bundesgesetz über den Wald sollte die Nachhaltigkeit der Holzressourcen sichern und die Wiederaufforstung ermöglichen. Auch wenn die Auswirkungen des Gesetzes heute im Schweizer Wald sichtbar sind, entstanden neue Herausforderungen.

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(Keystone-SDA) «Dank diesem Gesetz geht es den Wäldern heute besser als vor 150 Jahren», erklärt Benno Schmid, Sprecher von Wald Schweiz, der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Allerdings würden die Wälder heute unter dem Klimawandel leiden und müssten mit einem starken Schädlingsbefall fertig werden.

Der Waldbericht des Bundesamtes für Umwelt spricht von einem Schweizer Wald, der «noch nie so stark unter Druck stand». Um dem entgegenzuwirken, schlagen die Experten insbesondere die Förderung von Baumarten vor, die an das künftige Klima angepasst sind.

Anlässlich des Internationalen Tages des Waldes vom Samstag erinnert Wald Schweiz daran, dass die Produktion materieller Güter und die Erbringung von Dienstleistungen zwar einen leichten Gewinn abwerfen, nicht aber die Waldbewirtschaftung und die Holzernte.