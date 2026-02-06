Deutsche Industrie fertigt wieder weniger – auch wegen Autobranche

Keystone-SDA

In der deutschen Industrie ist die Produktion Ende des vergangenen Jahres erstmals seit mehreren Monaten wieder gesunken. Die Fertigung im Dezember ging unter anderem wegen einer niedrigen Produktion in der Autoindustrie überraschend deutlich zurück.

(Keystone-SDA) Im Monatsvergleich fiel die Produktion um 1,9 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Dies ist der erste Produktionsdämpfer nach drei Anstiegen in Folge.

Zudem wurden die Produktionsdaten für den Vormonat nach unten revidiert. Im November war die Fertigung demnach nur um 0,2 Prozent gestiegen, nicht wie zuvor gemeldet um 0,8 Prozent.

Das Bundesamt erklärte den Produktionsdämpfer mit der geringeren Produktion in der Autoindustrie, die im Monatsvergleich um 8,9 Prozent gesunken sei. Deutliche Rückschläge gab es auch bei der Fertigung im Maschinenbau sowie insbesondere bei der Wartung und Montage von Maschinen.

Der Produktionsdämpfer erfolgte, nachdem sich in der deutschen Industrie zuletzt Zeichen für ein Ende der langen Krise gemehrt hatten. So waren am Vortag Daten zum Auftragseingang in der Industrie überraschend stark ausgefallen, was bei Ökonomen die Hoffnung auf eine Trendwende weckte.