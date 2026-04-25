Die «Tracassets» tuckerten wieder durch Epesses VD

Keystone-SDA

Die mittlerweile legendären Waadtländer "Tracassets" sind am Samstag wieder durch die Rebberge des Waadtländer Dorfs Epesses (VD) gefahren. Rund vierzig dieser dreirädrigen Weinbau-Gefährte nahmen an der 24. Weltmeisterschaft teil - stolz herausgeputzt.

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(Keystone-SDA) Vor dem Rennen trafen sich die Fahrzeuge bereits um 12.30 Uhr auf dem Dorfplatz. Hier fand die erste Runde – oder Parade – statt, bei der der schönste «Tracasset» prämiert wurde.

Gegen 14.15 Uhr standen die Motor-Dreiräder an der Startlinie für den Geschicklichkeitswettbewerb. Es galt, einen kurvenreichen Parcours zu bewältigen, bei dem enge Gänge und Kurven entlang des Creyvavers-Wegs gemeistert werden mussten.

Im Gegensatz zu einigen früheren Ausgaben zählte am Samstag nicht mehr die Geschwindigkeit. Die Teams sammelten Punkte, indem sie unterwegs verschiedene Aufgaben bewältigen, darunter Slalom fahren, Bälle werfen und mit dem Publikum interagieren.

Die Teams bestanden aus mindestens zwei Personen. So kann eine Person das Fahrzeug anschieben, wenn es eine Panne gibt. Am Samstag erreichten die Teilnehmer das Ziel nach etwa zwei Stunden. Blauer Himmel, Sonnenschein und grosse Begeisterung herrschten.

Lange Tradition

Die ursprünglich landwirtschaftlichen Fahrzeuge, die in den 1950-er Jahren in der Region Perroy aufkamen, sind eine Mischung aus Traktoren früherer Baureihen und alten Motorrollern.

Die Tracassets-Weltmeisterschaft, die mittlerweile fest in der Waadtländer Volkskultur verankert ist, wurde 1956 zum ersten Mal in Cully ausgetragen. Seitdem wurde die Veranstaltung mehrmals abgesagt und wiederbelebt; seit 1991 findet sie alle zwei Jahre im Lavaux statt.