Die Ajoie feiert das Schwein an Saint-Martin

Die Region Ajoie im Jura steht übers Wochenende ganz im Zeichen des Schweins. An Saint-Martin drängen sich Festfreudige in Restaurants und Turnhallen, um die traditionellen Spezialitäten zu geniessen.

(Keystone-SDA) Im Chevenez JU, dem selbsternannten Zentrum der Festivitäten rund um St. Martin, trafen sich am Freitagabend mehrere hundert Leute zu einem kulinarischen Spektakel in der Mehrzweckhalle des Dorfes. Mit dem Schweinefleisch als Dreh- und Angelpunkt widerspricht das Fest in vielen Aspekten der von der modernen Gesellschaft geforderten gesunden Ernährungsweise.

Der Startschuss für das Martinsfest fiel am Freitag in Pruntrut JU mit der 27. Ausgabe des traditionellen Markts. Bis Montag flanieren mehrere tausend Besucherinnen und Besucher zwischen den über 50 Ständen. Diese verkaufen eine breite Palette an Produkten aus Handwerk und Lebensmittelherstellung.

Der Erfolg des Marktes weist auf ein Bedürfnis nach Geselligkeit hin. Den Veranstaltern geht es darum, den Konsumenten ein authentisches Produkt mit regionaler Identität näherzubringen. Seit einigen Jahren breiten sich solche Gourmet-Märkte rund um Saint-Martin aus und erstrecken sich teilweise über mehrere Wochenenden.

Das traditionelle Sankt-Martins-Menü variiert etwas je nach Restaurant. Für Eingefleischte muss es aber aus Bouillon, Sülze, Blutwurst, Bratwürsten, Schweinebraten mit Rösti, Sauerkraut und Schinken, Speck, Würstchen, Adrio, dem Kringelgebäck Striflates und Totché, einem salzigen Rahmkuchen, bestehen.