Die Bienenseuche Sauerbrut ist in Waldenburg BL ausgebrochen

Keystone-SDA

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In einem Bienenstand der Baselbieter Gemeinde Waldenburg ist die Seuche Sauerbrut ausgebrochen. Das Amt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen richtete ein Sperrgebiet mit einem Radius von 1 Kilometer ein. Dort ist jegliches Ein- und Ausführen von Bienen und Waben verboten.

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(Keystone-SDA) Gerätschaften müssen gereinigt und desinfiziert werden, bevor sie in einen anderen Bienenstock gebracht werden. Das Amt teilte dies am Mittwoch in einer Bekanntmachung mit. Die Behörden hatten die Sauerbrut am 30. Juni in Waldenburg festgestellt.

Imkerinnen und Imker sind für das Einhalten der Sperre verantwortlich. Bei Seuchenverdacht müssen sie umgehend den Bieneninspektor informieren. Dieser wird alle Bienenstände im Sperrgebiet innert 30 Tagen auf Sauerbrut kontrollieren. Alle Bienenvölker mit klinischen Symptomen sowie «schwache Völker» sind zu markieren, wie es weiter in der Bekanntmachung heisst.

Sauerbrut ist eine sehr ansteckende bakterielle Krankheit der Bienenbrut. Infizierte Larven sterben dabei noch vor dem Verdeckeln der Brutzelle, wie das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen schreibt. Für Menschen ist die Krankheit nicht gefährlich.