Die Kantonspolizei Aargau geht von einem Amoklauf aus

Keystone-SDA

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Die Kantonspolizei Aargau geht bei der Schiesserei in Aarau vom Sonntag von einem Amoklauf aus. Dies hat sie an der Medienkonferenz in Schafisheim AG bekannt gegeben.

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(Keystone-SDA) Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sei der am Montag festgenommene Mann der Schütze, sagte Polizeikommandant Oberst Michael Leupold am Mittwoch vor den Medien. Der 43-Jährige sei Schweizer Staatsangehöriger ohne Migrationshintergrund. Er sei im Kanton Jura wohnhaft.

Am Sonntagmorgen kam es an einer Raveparty in Aarau zu einer tödlichen Schiesserei. Eine 22-jährige Italienerin wurde dabei getötet. Sechs weitere Personen wurden verletzt.