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Die Kantonspolizei Aargau geht von einem Amoklauf aus

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Aargau geht bei der Schiesserei in Aarau vom Sonntag von einem Amoklauf aus. Dies hat sie an der Medienkonferenz in Schafisheim AG bekannt gegeben.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sei der am Montag festgenommene Mann der Schütze, sagte Polizeikommandant Oberst Michael Leupold am Mittwoch vor den Medien. Der 43-Jährige sei Schweizer Staatsangehöriger ohne Migrationshintergrund. Er sei im Kanton Jura wohnhaft.

Am Sonntagmorgen kam es an einer Raveparty in Aarau zu einer tödlichen Schiesserei. Eine 22-jährige Italienerin wurde dabei getötet. Sechs weitere Personen wurden verletzt.

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