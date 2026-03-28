Die Olympischen Spiele bringen Del Curto das Eishockey zurück

Keystone-SDA

Kulttrainer Arno Del Curto hat in den vergangenen Jahren mit dem Eishockey praktisch abgeschlossen - bis zu den Olympischen Spielen in Mailand. "Da ging mir das Herz auf", sagt der 69-Jährige.

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(Keystone-SDA) Wer diese Saison Schweizer Meister werden könnte? Darauf antwortet Del Curto mit Davos, oder der ZSC. Wie die Erfolgsaussichten stehen, weiss der langjährige Davos-Trainer gar nicht so richtig. «Ich habe mich zurückgezogen vom Schweizer Eishockey», gesteht er der «Schweiz am Wochenende» vom Samstag.

«Ich hatte keine Lust mehr», sagt Del Curto. Während 22 Jahren war er Trainer des HC Davos. Heute spricht er von 21 wunderschönen Jahren und einem schlechten Ende. «Ich war kaputt. Aber ich habe es nicht gemerkt», erinnert er sich an die Zeit um seinem Rücktritt beim HCD im November 2018. Rückblickend ist für ihn dennoch alles gut verlaufen. «Es tat mir gut, einen ‚Chlapf an den Grind‘ zu kriegen», sagt er.

«Top, top, top»

Eishockey existierte für ihn in den letzten Jahren nur noch während der NHL-Playoffs. Mit den Olympischen Spielen loderte ihn ihm die Flamme wieder auf. «Dieses Turnier – Weltklasse! Absolut fantastisch», schwärmt Del Curto.

Die Schweiz habe sensationell gespielt. Die Arbeit von Nati-Coach Patrick Fischer sei «top, top, top». «Ich habe beim Zuschauen wieder richtig Lust auf Eishockey bekommen.» Dass er die Freude wiedergefunden hat, ist für ihn besonders wichtig. Schliesslich war es für eine lange Zeit der Hauptinhalt seines Lebens. «Ich kann ja nicht sterben und sagen: Eishockey interessiert mich nicht mehr.»

Auf dem Eis ist er noch manchmal mit dem SC Langenthal anzutreffen. Seine Passion gilt heute vielmehr dem Golfen. «Mit Golfspielen fühle ich mich jünger», sagt der Kulttrainer, der gerne nochmals zehn Jahre jünger wäre. Sein Ehrgeiz scheint ungebremst. Er schaut sich unzählige Videoclips an, um sich zu verbessern. «Ich bin endlich vom Hockey-Schwung losgekommen», sagt er.