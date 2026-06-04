Die Public Viewings in der Region Basel während der Fussball-WM

Keystone-SDA

Während der diesjährigen Fussball-WM der Männer von 11. Juni bis 19. Juli in Nordamerika wird man auch in der Region Basel die Spiele in Gesellschaft mitverfolgen können. Eine Auswahl von Public Viewings.

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(Keystone-SDA) In Basel zeigt das Voltabräu alle Spiele. Dazu nutzt es drei Locations auf seinem Areal – im Volta-Pong werden auch die Nachtspiele bis in frühen Morgenstunden zu sehen sein. Die Fahrbar zeigt fast alle Spiele, während sich die Bar du Nord und das Sommercasino auf jene mit schweizerischer und deutscher Beteiligung beschränken.

Das Didi Offensiv quartiert sich anlässlich der WM im ehemaligen Bierjohann ein und zeigt alle Spiele, die zwischen 18 und 23 Uhr angepfiffen werden im Innenbereich und Spiele, die bis 21 Uhr beginnen, im Aussenbereich.

Im Swiss Mega Park in Frenkendorf wird auch ein Grossteil der Begegnungen gezeigt. Im Bredella Village in Pratteln und im Freizeitzentrum Landauer in Riehen gibt es die Spiele der Schweiz zu sehen.

Längere Öffnungszeiten

Das Bau- und Verkehrsdepartement Basel-Stadt (BVD) hat für die WM die Öffnungszeiten für Bars und Restaurants verlängert. In Innenräumen wird es an Spieltagen keine Schliessungszeiten geben. Draussen können die Betriebe bis 15 Minuten nach Abpfiff wirten, sofern das Spiel innerhalb der bewilligten Öffnungszeiten für die Aussenbewirtung beginnt.

Die Fussball WM findet vom 11. Juni bis am 19. Juli in den USA, Mexiko und Kanada statt. Die Schweiz trifft in der Gruppe B auf Kanada, Bosnien und Herzegowina sowie Katar. Ihr erstes Spiel absolviert die Schweizer Nationalmannschaft am 13. Juni gegen Katar. Anpfiff ist um 21 Uhr Schweizer Zeit.