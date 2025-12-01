Dirk Mulzer wird neuer CEO der EKZ

Keystone-SDA

Der Verwaltungsrat der Elektrizitätswerke des Kantons Zürich hat Dirk Mulzer zum neuen CEO ernannt. Mulzer tritt sein Amt am 1. Oktober 2026 an. Der bisherige CEO Urs Rengel war seit 2004 im Amt.

(Keystone-SDA) Rengel geht 2026 in den Ruhestand, wie die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) am Montag mitteilten. Insgesamt war er 26 Jahre bei den EKZ, 22 davon als CEO.

Mulzer ist derzeit stellvertretender CEO und Leiter des Geschäftsbereichs Unternehmensentwicklung der Industriellen Werke Basel. Der 56-Jährige studierte an der Universität St. Gallen und war unter anderem Gründungspartner eines internationalen Beratungsunternehmen.