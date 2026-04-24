Dittli hat gemäss Bericht geheime Vereinbarung abgeschlossen

Keystone-SDA

Die Waadtländer Regierungsrätin Valérie Dittli hatte eine Vereinbarung getroffen, wonach eine gegen sie eingereichte Strafanzeige zurückgezogen wurde. Diese sah insbesondere die Zahlung von 10'000 Franken aus öffentlichen Mitteln an den Beschwerdeführer vor.

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(Keystone-SDA) Der ehemalige Kantonsrichter Jean-François Meylan, der vom Staatsrat mit der Durchführung der Untersuchung beauftragt worden war, legte am Freitag seinen Bericht über die Vergabe verdächtiger Aufträge durch Dittli vor. Diese waren an den ehemaligen Präsidenten der Kommission für ländlichen Grundbesitz, Jean-Claude Mathey, vergeben worden, nachdem dieser eine Strafanzeige gegen sie zurückgezogen hatte.

Meylan konnte die Existenz einer solchen schriftlichen Vereinbarung nachweisen. Der Staatsrat war darüber nie informiert worden.

Der Staatsrat reagierte mit der Feststellung, dass Frau Dittli gelogen und über öffentliche Gelder verfügt habe, ohne ihn darüber zu informieren. Das Vertrauensverhältnis zu Dittli sei dadurch beeinträchtigt und nur schwer wiederherzustellen.