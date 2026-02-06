Dow Jones Industrial knackt magische Marke von 50’000 Punkten

Keystone-SDA

Der US-Aktienindex Dow Jones Industrial hat seine Rekordjagd mit dem Sprung über die Marke von 50'000 Punkten gekrönt. Gut eineinhalb Stunden vor Handelsschluss stieg am Freitag das US-Börsenbarometer der Standardwerte bis auf 50'014 Zähler, fiel aber wieder zurück.

1 Minute

(Keystone-SDA) Damit ist nach dem jüngsten Kursrutsch bei Technologieaktien an den US-Börsen die Risikobereitschaft wieder zurück. Die 10’000er-Marken fielen in immer kürzeren Zeitabständen

Bereits seit Jahren treiben die robuste US-Wirtschaft, die sprudelnden Unternehmensgewinne und nicht zuletzt das billige Geld der Notenbank den Leitindex in immer höhere Sphären. Dabei fielen die 10’000er-Marken in immer kürzeren Zeitabständen.

Experten zufolge könnte der Dow in diesem Jahr noch eine Schippe drauflegen, auch wenn die erratische Politik von US-Präsident Donald Trump weiter für Unruhe sorgen dürfte.

Aus marktpsychologischer Sicht könnte allein schon die Tatsache, dass der Dow den magischen Wert von 50’000 Punkten geknackt hat, erst einmal für weiter steigende Kurse sorgen – ungeachtet der fundamentalen Wirtschaftsdaten. Experten sehen gleichwohl auch handfeste Argumente, die für weitere Gewinne an den US-Börsen sprechen.