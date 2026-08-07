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Drei Personen bei Autounfall in Bern verletzt

Keystone-SDA

Beim Zusammenstoss zweier Autos sind am Freitagmorgen in Bern drei Personen verletzt worden. Es kam zu Verkehrseinschränkungen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich kurz vor 10.35 Uhr auf der Tiefenaustrasse. Ein Auto war von Worblaufen herkommend in Richtung Bern unterwegs, als die Lenkerin nach einer Unterführung auf die Tiefenaustrasse einbiegen wollte, wie die Berner Kantonspolizei mitteilte.

Gleichzeitig befand sich ein weiteres Auto auf der Einspurstrecke, dessen Lenker wenden und in Richtung Neufeld fahren wollte. Aus noch zu klärenden Gründen kam es dabei zur Kollision der beiden Fahrzeuge.

Die Lenkerin und die Beifahrerin des von Worblaufen kommenden Autos erlitten mittelschwere Verletzungen. Der Lenker des anderen Wagens wurde leicht verletzt und vor Ort von einem Ambulanzteam versorgt.

Die Tiefenaustrasse musste für rund zwei Stunden wechselseitig geführt und kurzzeitig komplett gesperrt werden. Die Polizei untersucht den Unfallhergang.

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