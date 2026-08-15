Drei Personen bei Frontalkollision bei Schiers GR verletzt

Keystone-SDA

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Bei einer Frontalkollision bei Schiers GR sind am Samstagmittag drei Personen teils schwer verletzt worden. Sie wurden in Spitäler gebracht.

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(Keystone-SDA) Die Kantonspolizei Graubünden sprach in einer Mitteilung vom Samstag einer «heftigen Frontalkollision».

Eine 70-jährige Lenkerin geriet kurz nach 12.00 Uhr mit ihrem in Deutschland zugelassenen Auto aus ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte ihr Fahrzeug frontal mit einem entgegenkommenden Wagen, der ebenfalls in Deutschland immatrikuliert war.

Zwei Helikopter und eine Ambulanz transportierten die Verletzten in das Kantonsspital Chur und das Spital Schiers. Die Nationalstrasse zwischen Grüsch und Schiers blieb für die Rettungs- und Bergungsarbeiten rund dreieinhalb Stunden gesperrt. Auch die parallel verlaufende Bahnstrecke musste kurzzeitig unterbrochen werden.

Erst vergangene Woche hatte sich auf dem gleichen Streckenabschnitt ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Bei einer Frontalkollision starben damals zwei Personen, mehrere weitere wurden verletzt.