Drei Personen bei Unfall in La Neuveville verletzt

Bei einem Verkehrsunfall sind am Donnerstagabend in La Neuveville ein Erwachsener und zwei Kinder verletzt worden, eines der Kinder schwer. Die Ambulanz brachte die Verletzten ins Spital.

(Keystone-SDA) Zuvor war der Autofahrer kurz nach 18 Uhr von La Neuveville her auf der Route de Prêles unterwegs, wie die Berner Kantonspolizei am Freitag mitteilte. In einer Linkskurve kam der Wagen aus noch nicht geklärten Gründen vom Kurs ab und prallte gegen einen Baum.

Für die Unfallarbeiten musste die Strasse Richtung Prêles rund zwei Stunden gesperrt werden. Die Berner Kantonspolizei hat eine Untersuchung des Unfalls eingeleitet.