Drei Personen verletzen sich bei Frontalkollision in Frauenfeld TG

Keystone-SDA

Bei einer Frontalkollision zwischen zwei Autos sind in Frauenfeld am Donnerstagmorgen drei Personen leicht verletzt worden. Der Sachschaden beträgt gemäss der Polizei mehrere zehntausend Franken. Die Strasse zwischen Frauenfeld und Matzingen war für mehrere Stunden gesperrt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Kurz nach dem Ortsausgang überholte ein 57-jähriger Mann mit seinem Auto trotz Sicherheitslinie einen Sattelschlepper, wie die Kantonspolizei Thurgau am Donnerstag in einer Mitteilung schrieb. Es kam zu einer Frontalkollision mit dem Auto einer 60-Jährigen. Der Sattelschlepper wurde ebenfalls touchiert und beschädigt.

Die Autofahrerin, der Autofahrer sowie seine 55-jährige Beifahrerin wurden beim Unfall leicht verletzt und vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsarbeiten blieb der Streckenabschnitt Frauenfeld – Matzingen für mehrere Stunden gesperrt.

