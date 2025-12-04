Drei Tote bei Unfall nach Verfolgungsfahrt in Den Haag

Keystone-SDA

Nach einer Verfolgungsfahrt durch die Polizei sind in den Niederlanden zwei Frauen und ein Mann bei einem Unfall ums Leben gekommen. Ihr Auto prallte unweit des Wohnsitzes der niederländischen Königsfamilie gegen einen Baum, wie die Polizei mitteilte.

(Keystone-SDA) Eine weitere Frau wurde schwer verletzt aus dem Auto geborgen und in ein Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wollten Polizisten den Wagen am frühen Morgen gegen 04.40 Uhr «wegen eines auffälligen Fahrverhaltens» kontrollieren. Das Stoppsignal der Polizei sei jedoch ignoriert worden.

Auto geriet in Brand

«Es kam zu einer kurzen Verfolgungsjagd. Der Fahrer verlor die Kontrolle über das Steuer, prallte gegen einen Baum und das Fahrzeug geriet in Brand», teilte die Staatsanwaltschaft mit. Zur Identität der Toten und des Verletzten machten die Behörden zunächst keine Angaben.

Die zur Staatsanwaltschaft gehörende Reichspolizei wurde mit den Ermittlungen beauftragt. Die Sonderbehörde wird routinemässig eingeschaltet, wenn es bei einem Polizeieinsatz Tote oder Schwerverletzte gibt.

Königspaar war nicht zu Hause

Der Unfallort liegt in der derselben Strasse wie das Paleis Huis ten Bosch, der offizielle Wohnsitz von König Willem-Alexander und Königin Máxima. Das Königspaar war allerdings nicht zu Hause, sondern auf Staatsbesuch in der südamerikanischen Republik Suriname, einer früheren Kolonie der Niederlande.