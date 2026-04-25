Drei Verletzte bei seitlicher Auto-Frontalkollision in Zizers GR

Keystone-SDA

Zwei Autos sind am Freitag in Zizers ineinander geprallt. Alle drei Insassen wurden bei dieser seitlichen Frontalkollision verletzt, wie die Bündner Kantonspolizei am Samstag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Ein 74-jähriger Lenker war um 17.55 Uhr in Begleitung seiner Beifahrerin auf der Deutschen Strasse unterwegs. Dabei prallte er aus noch nicht vollständig geklärten Gründen mit einem 43-jährigen Autofahrer zusammen.

Die Sanität brachte die drei Verletzten nach der notfallmedizinischen Erstversorgung ins Kantonsspital nach Chur. Die beiden stark beschädigten Autos wurden abgeschleppt. Der Verkehr in Richtung Trimmis war für rund zwei Stunden gesperrt. Die Polizei klärt den genauen Unfallhergang ab, wie es im Communiqué heisst.