Drei Verletzte in der Stadt Bern bei Selbstunfall mit Auto

Keystone-SDA

Bei einem Selbstunfall in der Stadt Bern haben sich am Samstagabend drei Insassen eines Auto verletzt. Das Fahrzeug geriet auf der Murtenstrasse ins Schleudern und landete im Wald, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte.

(Keystone-SDA) Die Polizei wurde kurz nach 21.20 Uhr über den Unfall informiert, wie aus einem Communiqué vom Sonntag hervorging. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr ein Autofahrer von Bethlehem in Richtung Bern Forsthaus. Aus noch zu klärenden Gründen geriet er mit seinem Auto in der Kurve unterhalb der Autobahnbrücke ins Schleudern.

Dabei kollidierte er mit einem Verkehrsschild und kam auf Höhe Murtenstrasse 149 im Wald zum Stillstand. Die drei Insassen verletzten sich beim Unfall leicht. Sie wurden mit jeweils einer Ambulanz in ein Spital gefahren, wie die Polizei weiter schrieb.

Die Murtenstrasse war für die Dauer der Unfallarbeiten während knapp zwei Stunden gesperrt. Der ÖV konnte einspurig passieren. Während der Unfallaufnahme war die Strasse im Anschluss während weiteren zweieinhalb Stunden komplett gesperrt.