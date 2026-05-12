Drogenrazzia in Lausanne führt zu 187 Strafverfahren

Keystone-SDA

In Lausanne hat die Polizei eine mehrmonatige Grossoperation gegen den Drogenhandel durchgeführt. Die Stadtpolizei Lausanne und die Kantonspolizei Waadt führten dabei 28 koordinierte Einsätze durch, in deren Verlauf 187 Personen strafrechtlich verfolgt wurden.

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(Keystone-SDA) Die Aktion stand unter der Leitung der Staatsanwaltschaft. Sie richtete sich gleichzeitig gegen Drogenhandel, Geldwäscherei sowie gegen Personen, die unrechtmässig in Wohnungen des Gebäudes an der Rue de Genève 85 lebten. Dies teilten die Stadt Lausanne und der Kanton Waadt am Dienstag in einem an einer Medienkonferenz verbreiteten Communiqué mit.

Im Verlauf der Einsätze zwischen Februar und Oktober 2025 kam es zu 82 Durchsuchungen von Zimmern und Studios sowie zu 143 Festnahmen. Nach ersten Erkenntnissen soll der Drogenhandel einen Gewinn von mehreren Millionen Franken generiert haben.

Zudem wurden Betrugsfälle im Bereich der Sozialversicherungen aufgedeckt. Gegen den Eigentümer des Gebäudes, den Verwalter sowie den Hauswart laufen strafrechtliche Verfahren.