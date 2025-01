Dutzende Heissluftballons in der Luft über Château d’Oex

Keystone-SDA

Nach den am Samstag wegen starker Winde abgesagten Flüge sind am Sonntag dutzende von Heissluftballons in den Himmel über Château-d'Oex VD aufgestiegen. Am Samstag erfolgten keine Starts, weil der Wind die Ballons an die Bergflanken hätte treiben können.

(Keystone-SDA) Die ersten Starts erfolgten ab 11 Uhr, wie Mediensprecher Julien Magnin gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte. Die Wetterbedingungen seien gut, hiess es seitens des Organisationskomitees in den sozialen Medien.

Am Samstag erwies sich der Wind als Spielverderber. Nur Fesselballons konnten aufsteigen. Trotz der abgesagten Flüge der anderen Ballons verliefen alle anderen Anlässe nach Plan. Rund 10’000 Besucherinnen und Besucher nahmen teil. Etwa 3000 von ihnen nutzten die Gelegenheit, eine Ballonhülle von innen zu erkunden.

Auch die Starts am Montag sind abgesagt, wie es weiter hiess. Die meteorologischen Bedingungen würden sich verschlechtern und das Wetter werde unbeständig. Die Organisatoren rechnen damit, dass die Ballons bis am Mittwoch am Boden bleiben müssen.

Flugabsagen sind nichts Aussergewöhnliches an dem Ballonfestival. Ballonfahrerinnen und -fahrer seien vom schönen Wetter und günstigen Windbedingungen abhängig, sagte Sprecher Magnin.

Im vergangenen Jahr hätten während neun Tagen gute Bedingungen geherrscht und die Ballons hätten morgens und nachmittags aufsteigen können. Bei einer anderen Ausgabe habe es gerade einmal einen halben Flugtag gegeben, erklärte Magnin weiter.

Das 45. internationale Ballonfestival in Château-d’Oex dauert bis am 2. Februar. Über 60 Ballonfahrerinnen und -fahrer nehmen an dem Anlass teil.