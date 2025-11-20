Dutzende Verletzte bei Zugkollision in Tschechien

Beim Zusammenstoss eines Schnellzuges mit einem anderen Personenzug sind in Tschechien mehr als 40 Menschen verletzt worden. Davon seien zwei schwer und die übrigen leicht verletzt worden, sagte eine Sprecherin der Rettungskräfte nach Angaben der Agentur CTK. Zu dem Unfall kam es demnach am Donnerstag kurz nach 6.00 Uhr morgens auf einem Streckenabschnitt zwischen den Orten Zliv und Divcice bei Ceske Budejovice (Budweis) im Südwesten des Landes, etwa 50 Kilometer von der bayerischen Landesgrenze entfernt. Weitere Details waren zunächst unklar. Auch die Ursache für die Kollision ist noch nicht bekannt.

Auch Rettungshubschrauber im Einsatz

(Keystone-SDA) Die Rettungskräfte waren mit sieben Krankenwagen vor Ort, auch ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz. Der betroffene Schnellzug verkehrte auf der Trasse zwischen Budweis und Pilsen. Ein Ersatzverkehr mit Bussen wurde eingerichtet. Tschechien hat eines der dichtesten Eisenbahnnetze in Europa, doch die Nachrüstung vieler älterer Strecken mit modernen Zugsicherungssystemen kommt nur schleppend voran.