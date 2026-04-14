E-Bike Fahrer verletzt sich in Wigoltingen TG bei Unfall schwer

Keystone-SDA

Ein 49-jähriger E-Bike-Fahrer hat am Dienstagmorgen in der Ortschaft Bonau beim Zusammenstoss mit einem Auto lebensbedrohliche Verletzungen erlitten. Er musste ins Spital geflogen werden.

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(Keystone-SDA) Kurz nach 7.15 Uhr war ein 74-jähriger Autofahrer auf der Hauptstrasse in Richtung Märstetten unterwegs. Dort bog er rechts ab. Dabei sei es zum Zusammenstoss mit einem E-Bike-Fahrer gekommen, der auf dem Veloweg unterwegs war, teilte die Thurgauer Kantonspolizei am Dienstag mit.

Bei der Kollision erlitt der 49-jährige Mann schwere Verletzungen. Der Kriminaltechnische Dienst sicherte die Spuren am Unfallort. Während der Unfallaufnahme musste die Hauptstrasse für rund zwei Stunden gesperrt werden.