E-Bike-Fahrerin stürzt in Bern und verletzt sich schwer

Keystone-SDA

Eine E-Bike-Fahrerin hat sich am Freitagvormittag in der Stadt Bern bei einem Selbstunfall schwer verletzt. Eine Ambulanz brachte sie in ein Spital.

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(Keystone-SDA) Die Frau war auf der Jubiläumsstrasse in Richtung Aare unterwegs, als sie aus noch ungeklärten Gründen die Kontrolle über ihr E-Bike verlor und stürzte, wie die Kantonspolizei Bern am Freitag mitteilte.

Anwesende Passanten leisteten der Schwerverletzten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte erste Hilfe. Der betroffene Strassenabschnitt war für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten vorübergehend gesperrt. Die Polizei hat Ermittlungen zum genauen Hergang des Unfalls aufgenommen.