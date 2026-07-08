E-Bikefahrer verletzt sich bei Kollision mit Auto in Rickenbach LU

Keystone-SDA

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Ein E-Bikefahrer hat sich am Dienstagmittag in Rickenbach LU bei einer Kollision mit einem Auto erheblich verletzt. Der 44-Jährige wurde vom Rettungsdienst ins Spital gebracht.

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(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich, als der E-Bikefahrer um kurz vor 11.30 Uhr beim Ortsausgang die Münsterstrasse überqueren wollte, wie die Luzerner Polizei am Mittwoch mitteilte. Dort war ein Autofahrer in Richtung Rickenbach unterwegs, wobei es zum Zusammenprall kam.